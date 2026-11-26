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CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya, coordinador del PAN, dejó abierta la posibilidad de que su partido no participe en la elección de diputados federales de 2027 si el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene los criterios de asignación de representación proporcional que cuestiona la oposición. Aclaró que la dirigencia nacional definirá su postura después de la sesión del Consejo General prevista para el lunes.

En conferencia de prensa, Anaya respondió que “todo está sobre la mesa” cuando fue consultado sobre una eventual decisión de no competir. Señaló que acompañará las acciones que determine la conducción nacional de Acción Nacional, sin anunciar una resolución definitiva.

El legislador sostuvo que repetir los criterios utilizados tras las elecciones de 2024 favorecería nuevamente a Morena en la integración de la Cámara de Diputados. A su juicio, una decisión en ese sentido comprometería la imparcialidad del organismo electoral.

Anaya exigió a los consejeros definir su posición y advirtió que el PAN no aceptará una asignación de diputaciones plurinominales que considere contraria a los resultados de las urnas. Calificó como un posible “robo” la distribución que, desde su perspectiva, otorgue una ventaja indebida al oficialismo.

Por su parte, el senador panista Marko Cortés pidió a los integrantes del Consejo General marcar distancia del gobierno federal y corregir lo que describió como una distorsión en la composición de San Lázaro.

Cortés afirmó que el PAN no pretende recibir más diputaciones de las que correspondan a su votación, sino que la representación de cada fuerza opositora guarde proporción con el respaldo ciudadano obtenido.

El senador sostuvo que una mayoría legislativa construida al margen de esa proporción vulneraría la voluntad de los electores. Ambos panistas centraron sus reclamos en los criterios que aplicará el INE, mientras quedó pendiente la posición formal de la dirigencia sobre la participación electoral de 2027.