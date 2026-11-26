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CHETUMAL.- El Consejo Político Estatal del PRI en Quintana Roo celebró su Primera Sesión Ordinaria y adoptó acuerdos sobre las reglas y mecanismos de selección de candidaturas, así como las modalidades de participación del partido en las elecciones de 2027.

La reunión fue encabezada por la presidenta estatal, Cora Amalia Castilla Madrid, quien llamó a construir candidaturas competitivas, con arraigo social, experiencia y vocación de servicio.

Participaron los exgobernadores Miguel Borge Martín y Joaquín Hendricks Díaz; el diputado local Filiberto Martínez Méndez y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Sobrino Argáez.

También asistieron dirigentes de los 11 comités municipales, representantes de sectores y organizaciones priistas, y las consejeras y los consejeros políticos estatales.

Castilla Madrid sostuvo que las decisiones se tomaron democráticamente y con responsabilidad política. Planteó que el interés de Quintana Roo debe colocarse por encima de los intereses particulares y destacó las aportaciones que atribuyó a los gobiernos emanados del PRI al desarrollo de la entidad.

La dirigente señaló que la unidad partidista requiere reconocer las diferencias, encontrar coincidencias y construir acuerdos para alcanzar objetivos comunes. Añadió que el proceso electoral demandará apertura, generosidad y compromiso colectivo.

La sesión combinó la participación presencial con intervenciones a distancia mediante Zoom y fue clausurada por Sobrino Argáez. En la información difundida no se detallaron los mecanismos específicos aprobados ni las modalidades de participación acordadas.