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CANCÚN.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el lanzamiento de la estrategia estatal “Libres y Seguras”, impulsada por la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) para fortalecer la prevención de las violencias desde edades tempranas, mediante acciones educativas, comunitarias y tecnológicas.

Ante más de 3 mil alumnas de los subsistemas CONALEP, COBAQROO, CECyTE, CETMAR y Eva Sámano de López Mateos, reunidas en el Poliforum Benito Juárez, la Gobernadora reafirmó el compromiso de este gobierno humanista con corazón feminista de garantizar que las niñas, adolescentes y mujeres vivan con libertad, dignidad, igualdad y sin miedo.

“No deberíamos tener miedo nunca, nadie puede decidir cómo nos vestimos, qué nos ponemos o qué queremos ser”, afirmó la Gobernadora al exhortar a las chicas presentes a amarse, pues todas son preciosas, inteligentes, talentosas, únicas e irrepetibles.

Durante el encuentro, Ximena Shiret Martínez Pérez, alumna del CBTIS 72 de Felipe Carrillo Puerto, compartió un mensaje en representación de las juventudes, reconociendo su participación como protagonistas de la transformación social y de la construcción de entornos libres de violencias.

Previamente, se tuvo la participación de las raperas mayas María Marlene Ucán Dzib, con nombre artístico: Ixiim Koolel, y Verenice Chale Gil, con nombre artístico: Killbeat, creadoras de la canción “Es tiempo de mujeres sin violencia” durante el 25N en el 2025, con quienes interactuó la gobernadora Mara Lezama en el escenario.

La estrategia Libres y Seguras, coordinada por la Secretaría de las Mujeres, que encabeza Esther Burgos Jiménez, contempla cuatro ejes prioritarios: prevención de la violencia sexual y de género, prevención de la violencia digital, salud mental y prevención del suicidio y las autolesiones, así como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

Como parte de la innovación tecnológica al servicio de los derechos humanos, “Libres y Seguras” incorpora una plataforma digital gratuita con contenidos diferenciados para infancias, adolescencias, juventudes, docentes, familias y personas cuidadoras; el videojuego educativo “Misión: Libres y Seguras”, integrado por seis mundos y 21 retos interactivos; y Chat Amiga, un canal de orientación especializada que fortalece el acceso a los servicios de atención de SEMUJERES.

Estas herramientas están disponibles en https://libresyseguras.qroo.gob.mx/, complementando las intervenciones en planteles educativos, la capacitación docente y el fortalecimiento de las redes familiares y comunitarias de apoyo, así como los servicios de la Línea SEMUJERES 800 500 9559, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Como parte de las actividades del encuentro, en coordinación con el Instituto de la Cultura y las Artes (ICA), la Secretaría de Educación (SEQ) y el Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), se realizó un concurso intersubsistemas de baile K-pop, promoviendo el talento, la expresión artística y la convivencia juvenil en espacios seguros e incluyentes. También se tuvo la participación de la DJ Kimya Music.

Con este evento también dieron inicio los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que comprenden más de 900 actividades programadas en los 11 municipios, con la participación de 53 instancias gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. La agenda estatal puede consultarse en https://unete.qroo.gob.mx/.