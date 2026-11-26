Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una injerencia la apertura de canales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para recibir información sobre integrantes de cárteles y funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió al anuncio del director de la agencia, Terry Cole, y cuestionó cómo reaccionaría Washington si una institución mexicana promoviera un mecanismo similar en territorio estadounidense.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos?”, planteó, antes de señalar que considera esa actuación un asunto de injerencia.

Sheinbaum también pidió conocer las acciones del gobierno estadounidense para combatir la distribución de drogas dentro de su país y rastrear el dinero generado por su venta, particularmente de fentanilo ilegal.

En contraste con esos cuestionamientos, destacó las operaciones realizadas en México para desmantelar laboratorios de metanfetaminas, asegurar pastillas de fentanilo y detener a integrantes de organizaciones criminales. Señaló que estas tareas han puesto en riesgo la vida de militares, guardias nacionales y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La presidenta afirmó que los homicidios han disminuido prácticamente 50 por ciento y recordó que México envió a Estados Unidos a 94 personas reclamadas por su justicia. Sostuvo que el gobierno mexicano trabaja diariamente por la seguridad nacional y contribuye a reducir el ingreso de drogas ilegales al país vecino.

A partir de esos resultados, insistió en reclamar reciprocidad y preguntó qué medidas está tomando Estados Unidos dentro de su propio territorio contra el mercado y las ganancias del narcotráfico.