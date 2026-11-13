Anuncia Mara Lezama la construcción de la segunda etapa del CBTIS 301

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la construcción de la segunda etapa del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 301, que contempla nuevas aulas, un taller especializado y espacios deportivos, con el objetivo de ampliar la infraestructura educativa y acercar las oportunidades de estudio a las y los jóvenes.

Durante el recorrido, la gobernadora recordó que la primera etapa de la escuela ya fue concluida, con la construcción de los tres niveles previstos, mientras que los trabajos de la segunda fase se encuentran en proceso.

Detalló que esta nueva etapa incluye tres aulas, un taller de Alimentos y Bebidas, cuatro módulos sanitarios para mujeres y hombres, un domo, una cancha deportiva y la construcción de toda la barda perimetral.

Asimismo, señaló que la institución cuenta actualmente con una capacidad de atención para 900 estudiantes y que, con esta segunda etapa, se ampliará a un total de 1,200 alumnas y alumnos, acercando espacios dignos a la juventud al ubicarse en la Av. 20 de Noviembre, Super manzana 203, Lote 190, en la colonia Cuna Maya.

Añadió que, una vez terminada la obra, comenzará el equipamiento de las instalaciones en enero de 2027, con la previsión de que los trabajos concluyan en febrero.

Lezama Espinosa destacó que el propósito es contar con espacios educativos dignos y suficientes para que las y los jóvenes puedan continuar sus estudios de nivel medio superior, reducir el riesgo de deserción escolar y disponer de planteles cercanos a sus hogares.

Finalmente, afirmó que la ampliación del CBTIS 301 forma parte de las acciones para fortalecer la educación mediante infraestructura adecuada y reiteró que los recursos públicos deben traducirse en beneficios para la población.