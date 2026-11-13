Rocha Moya podrá acceder a sus pensiones por orden del TFJA; el resto de sus fondos seguirá restringido

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CIUDAD DE MÉXICO.- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, podrá disponer de los recursos de sus pensiones depositados en sus cuentas bancarias. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitirá el acceso a esos fondos en cumplimiento de una suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). El resto de los recursos seguirá sujeto a las restricciones vigentes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la medida se limita a los depósitos por concepto de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez. Los recursos autorizados provienen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La UIF explicó que la resolución responde al principio de inembargabilidad de las pensiones. Por ello, Rocha Moya podrá disponer únicamente de los fondos de origen pensionario señalados en la suspensión, sin que la medida implique el desbloqueo total de sus cuentas.

Hacienda precisó que las restricciones se mantienen tanto para los recursos que no están comprendidos en la resolución como para las demás operaciones financieras.