Sheinbaum llevará el Plan México a APEC y buscará acuerdos con Xi Jinping en salud, ciencia y energía

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajará el domingo 15 de noviembre a China para presentar el Plan México ante empresarios de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Durante la gira se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, para explorar acuerdos en hospitales inteligentes, medio ambiente, ciencia y energías renovables.

Las actividades del foro se realizarán del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen. Sheinbaum señaló que su agenda tendrá tres compromisos principales: un encuentro con líderes empresariales, la reunión bilateral con Xi Jinping y la plenaria de líderes de APEC. Su regreso a México está previsto para el viernes 20 de noviembre.

En el encuentro empresarial, la mandataria explicará el modelo de desarrollo económico de México y las oportunidades que ofrece el Plan México a quienes buscan invertir en el país. Dijo que defenderá una relación comercial basada en la cooperación y en la posibilidad de que las economías se complementen. «No puede ser el desarrollo de un país a costa del desarrollo de otro», sostuvo.

Sheinbaum aclaró que México mantiene una relación comercial importante con China, aunque no tiene un tratado de libre comercio con ese país ni busca negociar uno. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá en China para atender los asuntos comerciales.

En la reunión con Xi participarán integrantes de ambos gabinetes. Entre los temas que México llevará a la mesa está la posibilidad de incorporar el modelo de hospitales inteligentes que opera en China. También se discutirá la colaboración en economía circular, transformación de residuos, protección ambiental y desarrollo científico y tecnológico. Para abordar esos asuntos viajarán las titulares de las secretarías de Medio Ambiente y de Ciencia.

La presidenta también planteará el uso de tecnología china en los proyectos solares que impulsa el gobierno mexicano. Señaló que muchos paneles fotovoltaicos se fabrican en China y que su gobierno quiere explorar cómo ambos países pueden colaborar en el desarrollo de fuentes renovables de energía en México.

Ebrard destacó que Sheinbaum será una de las pocas mandatarias que se dirigirán al conjunto de asistentes durante la plenaria. Añadió que la visita tiene especial relevancia porque México fue elegido por unanimidad para presidir APEC en 2028 y albergar la cumbre de líderes.

El secretario recordó que APEC se fundó en 1989 y que sus 21 economías representan alrededor del 60 por ciento del producto interno bruto mundial y el 50 por ciento del comercio global. Destacó la importancia de que México, al que ubicó como la décima potencia exportadora y la decimotercera economía del mundo, participe en las discusiones sobre las reglas del comercio, la inversión y la producción.