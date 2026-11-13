Subasta de 57 motocicletas incautadas a Ryan Wedding recauda cerca de 70.9 millones de pesos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO. – La subasta de 57 motocicletas de colección incautadas al exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding recaudó cerca de 70.9 millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Con esa venta, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) reportó una recaudación acumulada de 407 millones de pesos en subastas.

Mónica Fernández Balboa, directora general del INDEP, explicó que la Fiscalía General de la República entregó al instituto 62 motocicletas en julio de 2026. De ese lote se vendieron 57 en la subasta que concluyó el jueves 12 de noviembre. La funcionaria destacó la asistencia que despertaron las piezas de colección y precisó que los ingresos de esa venta ya están incluidos en el total de 407 millones.

Wedding compitió como atleta olímpico de snowboard por Canadá. Las autoridades de Estados Unidos lo señalan como presunto dirigente de una organización transnacional que coordinaba la adquisición y el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Canadá.

El exatleta fue detenido el 22 de enero de 2026 en la Ciudad de México. Posteriormente, el FBI lo trasladó al Distrito Central de California.