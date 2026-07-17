Anuncia presidenta más barcos para frenar el sargazo en Quintana Roo

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TULUM.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México adquirirá más embarcaciones especializadas para recolectar sargazo en altamar, con el objetivo de evitar que la macroalga llegue a las playas del Caribe mexicano y reduzca su impacto sobre la actividad turística.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que sostendrá reuniones con representantes del sector hotelero para definir un plan integral que fortalezca la estrategia contra el recale masivo de sargazo en Quintana Roo.

Explicó que el proyecto contempla incrementar la flota de embarcaciones dedicadas a capturar el alga en el mar, así como ampliar la instalación de barreras flotantes en coordinación con la iniciativa privada.

“Consiste esencialmente en adquirir más barcos para capturar el sargazo en el mar y colocar más barreras en coordinación con los hoteleros”, señaló.

Sheinbaum afirmó que retirar el sargazo antes de que llegue a la costa permitirá disminuir las afectaciones en destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

La presidenta señaló que contener el fenómeno antes de que alcance la arena permitirá disminuir las afectaciones para turistas, empresas del sector y habitantes que dependen de la actividad económica relacionada con el turismo.

“Hay que pescarlo en el mar y para ello necesitamos más capacidad”, afirmó la mandataria al insistir en que la estrategia debe enfocarse en actuar desde el origen del problema y no únicamente cuando las algas ya se encuentran en la playa.

Además, indicó que el plan incluye el aprovechamiento de la biomasa recolectada para desarrollar productos con valor agregado, como materiales para la construcción, generación de energía y otros usos industriales.

La presidenta atribuyó el incremento del sargazo a factores como el cambio climático y el aumento de la temperatura de los océanos, por lo que consideró necesario fortalecer la capacidad de respuesta mediante infraestructura, nuevas tecnologías y coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector turístico.