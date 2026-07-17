Evacuan Palacio de Gobierno tras sismo en Chiapas

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CHETUMAL.- Trabajadores del Palacio de Gobierno fueron evacuados la mañana de este viernes luego de percibir el sismo de magnitud 5.2 registrado con epicentro a 101 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas.

De acuerdo con testimonios de empleados, a diferencia de lo ocurrido durante el Simulacro Nacional, en esta ocasión no se activó la alerta sísmica en los teléfonos celulares. Asimismo, señalaron que las unidades internas de Protección Civil de las dependencias cercanas no realizaron evacuaciones preventivas.

A través de sus redes sociales, la gobernadora Mara Lezama informó que la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene el monitoreo del fenómeno en coordinación con las autoridades federales y confirmó que, como medida preventiva, se desalojó al personal del Palacio de Gobierno.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños materiales derivados del movimiento telúrico.