Tres mil 800 personas han sido detenidas en Q. Roo por delitos de alto impacto: García Harfuch

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TULUM.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de la estrategia de seguridad implementada en Quintana Roo durante la actual administración federal, han sido detenidas 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto.

Además, destacó el aseguramiento de 6 mil 680 kilogramos de droga, 762 armas de fuego, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino y de un centro utilizado para la elaboración de metanfetaminas.

Detalló que entre enero y junio de 2026 se realizaron 25 operativos relevantes en la entidad, que dejaron un saldo de 63 detenidos, el decomiso de 60 armas de fuego, 133 cargadores, 2 mil 405 cartuchos, además de 78 kilogramos de cocaína, 107 kilogramos de marihuana y 3 mil 770 dosis de distintas drogas.

Como parte de esas acciones, en operativos realizados en Benito Juárez, Playa del Carmen y Cancún fueron capturados cinco objetivos prioritarios requeridos por autoridades de Estados Unidos y de países europeos, todos con ficha roja de Interpol.

Entre ellos figura Maxim Josephene, ciudadano canadiense buscado por presuntos delitos de fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas.

En Playa del Carmen también fueron detenidos nueve integrantes de una célula delictiva, entre ellos Miguel “N”, identificado como presunto responsable de ordenar al menos siete ataques armados contra establecimientos comerciales del municipio.

Asimismo, García Harfuch informó que, mediante operativos simultáneos realizados en Michoacán, Jalisco y Quintana Roo, fueron cumplimentadas siete órdenes de aprehensión por presuntos delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra personas vinculadas con tres empresas.