Pemex niega desaparición de barriles y rechaza reporte de Reforma

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CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) rechazó las versiones que señalan la supuesta desaparición de uno de cada 12 barriles de crudo y aseguró que el reporte publicado por el diario Reforma parte de una interpretación incorrecta de los datos del balance nacional de hidrocarburos.

En una tarjeta informativa, la empresa estatal afirmó que las cifras utilizadas en la publicación no reflejan el comportamiento real de sus operaciones y sostuvo que la diferencia señalada corresponde a variables logísticas y operativas propias de la industria.

Pemex explicó que el balance de crudo no debe limitarse al volumen refinado o exportado, sino considerar también el total de hidrocarburos enviados al Sistema Nacional de Refinación y a los puntos de exportación, así como otros movimientos de inventario.

Añadió que el análisis periodístico omitió factores como envíos y recepciones de productos, empaques y desempaques, ajustes volumétricos por temperatura y la sustracción ilegal de combustibles, elementos que inciden en los registros finales.

La petrolera sostuvo que la diferencia de 137 mil barriles diarios señalada en la publicación fue atribuida erróneamente como una “desaparición” de crudo.

Asimismo, destacó que las pérdidas económicas asociadas al robo de combustibles disminuyeron 30.3% durante el primer trimestre de 2026, al pasar de 5 mil 471 millones de pesos en el mismo periodo de 2025 a 3 mil 812 millones de pesos, como resultado de las acciones para combatir el huachicol.

Con ello, Pemex reiteró que no existe evidencia de un desfalco en sus inventarios y defendió la integridad de sus sistemas de control y seguimiento del crudo.