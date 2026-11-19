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Signos

Lo que vale no es lo que haga la Presidenta con la propaganda -heredada del populismo obradorista de su antecesor- sobre su imagen personal, como viajar en vuelos comerciales y no usar las aeronaves militares y civiles del servicio público en las que se transportan de manera rutinaria otros funcionarios -los oficiales de las Fuerzas Armadas y las tropas mismas que ella comanda, para empezar-, o vivir con austeridad y eso.

Lo que importa es no tener autoridad o verdadera voluntad para impedir la corrupción y los excesos ni entre los grupos políticos y gobernantes y liderazgos de su partido y quienes lo controlan desde el Verde cual si fuera suyo, como ocurre en Quintana Roo para lucrar en su nombre -y con la popularidad que brindan los fondos del Bienestar- y hundir a la Entidad en el desgobierno y la delincuencia sobre las prédicas morales y con los colores de la causa de la Regeneración Nacional, y cuyas nociones de debilidad -donde bien se asume que la imagen de la moderación presidencial no es más que una alternativa promocional tan sólo valida para públicos ingenuos o desinformados o desconocedores de su falta de contenidos republicanos verdaderos- no hace sino fortalecer a esos ‘izquierdistas’ de la militancia propia y a sus ‘opositores de la derecha y de la ultraderecha’ en la conciencia de que con su particular investidura pueden hacer los negocios y las turbiedades y las sociedades que quieran -como las que de sobra se conocen con el crimen organizado puesto que de otra manera, y sin la impunidad que dicha sociedad les brinda, la industria de la violencia y la extorsión no existiera en los niveles de descontrol que identifican al país-, mientras las instituciones de transparencia y anticorrupción al servicio de ellos mismos, y los laxos límites del retorcimiento de la ley, se los permitan.

SM