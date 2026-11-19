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La última palabra

– En una participación de lujo, el escritor e historiador Héctor Aguilar Camín, hijo emérito de Chetumal, expondrá una “Remembranza del Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”.

Por: Jorge A. Martínez Lugo

El Consejo Ciudadano de Chetumal A.C. entregará la Medalla al Mérito Ciudadano “Eusebio Azueta Villanueva” el sábado 21 de noviembre, que este 2026 alcanza su tercera edición, informó la presidenta de la asociación civil, Georgina Marzuca Fuentes.

Agregó que el reconocimiento nació para celebrar cada año desde la sociedad civil, el aniversario de la creación del Territorio Federal de Quintana Roo el 24 de noviembre de 1902, instituyendo una Medalla al Mérito Ciudadano para honrar los valores que unen a una nueva identidad mexicana en el concierto nacional desde la frontera sur, así como a las personas que han aportado compromiso, talento y trabajo para consolidarla y fortalecerla.

Este año el ya tradicional encuentro cívico y social, que se realiza en la plazoleta junto al Museo Maqueta de Payo Obispo “Luis Reinhardt MacLiverty”, contará con la participación especial del escritor e historiador Héctor Aguilar Camín, hijo emérito de Chetumal donde nació, quien expondrá una “Remembranza del Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”. De última hora la participación de Aguilar Camín será vía zoom, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente como estaba previsto.

En la primera edición la medalla fue recibida por el ingeniero Carlos Cervera Solórzano, ejemplo de chetumaleño arraigado a esta tierra, quien fue persona clave para la creación del sistema Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, entre otras aportaciones.

El segundo año el galardón fue entregado al músico Roque Cervera Argüelles, quien nació en Chetumal en 1939 (época del Territorio), educador musical de varias generaciones y autor de obras populares, algunas de las cuales se han convertido en emblema de la identidad quintanarroense, como “La Turraya”, canción caracterizada por su acento inglés y ritmo afrocaribeño.

Este 2026, la medalla será otorgada a la persona que resulte seleccionada por el Comité de Selección del Consejo Ciudadano, cuyo nombre será dado a conocer en la misma ceremonia, que concluirá con una velada cultural y baile al estilo Chetumal, concluyó Marzuca Fuentes. Como cada año, se espera la asistencia de familias fundadoras y público en general, por lo que si desea asistir, usted tiene la última palabra.