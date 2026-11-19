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CANCÚN.- Elementos de la Guardia Nacional aseguraron 37 mil 649 litros de hidrocarburo en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cerca de la avenida Rodrigo Gómez, y detuvieron a un hombre que no acreditó la procedencia legal del combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Jesús “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo. El juez de Control le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el comunicado DPE/5207/2026, emitido el 17 de noviembre, los agentes de la Guardia Nacional documentaron la intervención mediante un Informe Policial Homologado y pusieron al detenido a disposición del Ministerio Público Federal. El combustible también quedó asegurado.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) integró la investigación y presentó los datos de prueba ante el juez, quien determinó que existían elementos para continuar el procedimiento penal contra el sospechoso.

Durante la investigación complementaria, la Fiscalía podrá recabar información adicional para esclarecer las circunstancias del caso. Hasta el momento, la FGR no precisó cómo se habría realizado la sustracción, qué equipos o mecanismos se utilizaron ni si se investiga la participación de otras personas.

La institución recordó que la vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria y que Jesús “N” conserva la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.