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CANCÚN.- La Secretaría de Marina (Semar) proyectó ampliar a 18 embarcaciones su flota para recolectar sargazo y duplicar las barreras de contención en el Caribe mexicano, hasta alcanzar 32 mil metros lineales durante la temporada de 2027. El fortalecimiento de la estrategia cuenta con recursos federales por 2 mil 600 millones de pesos.

El contralmirante Topiltzin Tlacaelel Flores Jaramillo, coordinador de la Estrategia de Atención al Sargazo en el Caribe mexicano, explicó que el presupuesto permitirá reforzar la recolección en mar abierto y aguas someras, así como desarrollar infraestructura portuaria e impulsar investigaciones científicas.

Señaló que la prioridad será contener y recoger la macroalga antes de que llegue a las playas. Para ello, la ampliación contempla tanto nuevas capacidades de navegación como el incremento de la infraestructura de protección costera.

El despliegue actual incluye un buque sargacero oceánico con capacidad de recolección de entre 250 y 450 toneladas, además de 11 embarcaciones costeras que pueden captar entre 20 y 40 toneladas cada una. A estos equipos se suman embarcaciones menores y drones operados en coordinación con el Gobierno de Quintana Roo para las labores en aguas poco profundas.

Flores Jaramillo indicó que el buque oceánico se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz, y llegará próximamente a Puerto Morelos. Explicó que este es el único puerto de la entidad con la infraestructura de muelle adecuada para recibirlo.

Respecto de las barreras, detalló que actualmente existen 16 mil metros lineales instalados y que se agregarán otros 16 mil durante la ampliación prevista para 2027. Los trabajos técnicos ya están en marcha, debido a que la colocación requiere análisis, estudios e instalación de anclajes y accesorios.

El coordinador naval precisó que estas tareas demandan tiempo, pero sostuvo que el compromiso es contar con la infraestructura prevista para la próxima temporada.

La estrategia también incorporará investigación sobre el origen del fenómeno y las alternativas para aprovechar la macroalga. Entre los proyectos mencionó uno encaminado a utilizar el sargazo, combinado con residuos sólidos, como materia prima para generar biogás.