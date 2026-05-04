Apagón masivo deja sin luz a más de 285 mil usuarios en la Riviera Maya

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PLAYA DEL CARMEN.- Un apagón registrado la madrugada de este lunes 4 de mayo dejó sin suministro eléctrico a más de 285 mil usuarios en la Riviera Maya, informó la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con la dependencia, la falla ocurrió a las 04:56 horas debido a la salida de operación de un elemento en la subestación de Playa del Carmen, lo que afectó a 286 mil 87 usuarios en los municipios de Playa del Carmen y Cozumel.

La CFE señaló que, tras la intervención de su personal, el servicio fue restablecido en su totalidad a las 6:50 horas. No obstante, cuadrillas de Distribución y Transmisión continúan trabajando para normalizar las condiciones operativas de la infraestructura eléctrica.

Ante la interrupción, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, informó que se desplegó a elementos de Tránsito en los principales cruces de la ciudad para mantener el orden vial ante la falta de semáforos.

Asimismo, indicó que se reforzó la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil en distintos puntos del municipio, con el objetivo de atender cualquier eventualidad y garantizar la seguridad de la población durante la contingencia.