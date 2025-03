Asegura presidenta que nunca habrá divorcio entre pueblo y gobierno

Comparte esta Noticia

CHIAPAS.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “no va a haber nunca divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo y eso es lo que nos da la fuerza; si no tuviéramos esa fuerza no podríamos negociar con ningún país del mundo”.

La mandataria dijo lo anterior al recordar que un periodista le preguntó una vez que si no le tenía miedo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ella le contestó: “¿Cómo le voy a tener miedo si estamos juntos el pueblo y el gobierno; somos uno solo?”.

Añadió que “aunque en todo el período neoliberal quisieron hacernos creer que México era un país menor, que los mexicanos y mexicanas no teníamos la fuerza que otros países del mundo, ahora decimos que México es una potencia cultural y esa se la dan los pueblos originarios”.

Ante cientos de personas, muchas de ellas hablantes de lenguas maternas como el tojolabal, tseltal y tsotsil, remarcó que ” no tiene ningún país del mundo la fuerza que tiene México porque aquí hay pueblos originarios que han resistido y nos muestran todos los días lo que representa el amor al prójimo, el amor a sus comunidades y el amor a la patria. Eso es lo que nos distingue”.

Sheinbaum encabezó en el municipio tojolabal de Las Margaritas un acto sobre el programa Pensión Mujeres Bienestar ante cientos de personas.

En su mensaje sostuvo que los programas sociales “son un sello” y “la esencia de la cuarta transformación, ejemplo para el mundo”.

Sostuvo que cuando los recursos se distribuyen abajo no sólo se combate la pobreza, sino que se apoya el mercado y la economía del país.

La presidenta cumplió este sábado su segundo y último día de trabajo por Chiapas, lo que le dio pie para comentar que antes de que asumiera el cargo, su antecesor, Andrés Manuel López Obrador le dijo que no dejara de salir al país todas las semanas, que siguiera cerca del pueblo y que no se quedara sólo en el Palacio Nacional, lo cual ella ya había pensado

“La verdad, fue uno de los mejores consejos que me dio. No hay nada más hermoso que estar cerca del pueblo porque eso es lo que nos distingue a los gobiernos que venimos de la cuarta transformación; no somos gobiernos que venimos de las élites, de alguien que nos puso desde arriba, somos gobiernos del pueblo, gobernamos para el pueblo y vivimos por el pueblo de México”, aseguró.

