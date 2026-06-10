Marcelo Ebrard anuncia inversión de 4 mil 600 millones de dólares de Mercado Libre; ‘generará 8 mil empleos’

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una inversión de 4 mil 600 millones de dólares por parte de Mercado Libre, considerada una de las más importantes dentro de la estrategia de desarrollo económico y digital impulsada por el Gobierno federal.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario destacó que los recursos estarán destinados a fortalecer la infraestructura logística y tecnológica de la empresa, así como a expandir sus servicios de comercio electrónico y financieros digitales en México.

El proyecto contempla operaciones en 19 estados de la República y prevé la generación de aproximadamente 8 mil nuevos empleos durante 2026, principalmente en áreas relacionadas con distribución, tecnología, plataformas digitales y servicios financieros.

De acuerdo con la empresa, parte de la inversión se destinará a ampliar su red logística, mejorar los tiempos de entrega, fortalecer sus sistemas de pago y ampliar el acceso a servicios financieros para millones de usuarios en el país.

Marcelo Ebrard señaló que esta apuesta empresarial está alineada con los objetivos del denominado Plan México, estrategia que busca impulsar la digitalización, la innovación y el crecimiento económico mediante la integración de pequeñas y medianas empresas a plataformas tecnológicas de alcance nacional e internacional.

Por su parte, Mercado Libre destacó que se trata de la mayor inversión anual realizada por la compañía en México, superando los 3 mil 400 millones de dólares anunciados para 2025.

La expansión de la empresa se da en un contexto de crecimiento sostenido del comercio electrónico y los servicios financieros digitales en el país, sectores que han ganado relevancia en la economía nacional durante los últimos años.

Las autoridades federales consideran que este tipo de inversiones contribuyen no solo a la generación de empleo formal, sino también al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la competitividad de México como uno de los principales mercados digitales de América Latina.