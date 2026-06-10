Uruguay ya está en Quintana Roo para el Mundial 2026

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CANCÚN.- La selección de Uruguay llegó este miércoles al aeropuerto internacional de Cancún y se trasladó posteriormente a Playa del Carmen, donde establecerá su base de concentración para la Copa del Mundo 2026.

Recibimiento en el Caribe Mexicano

La llegada del combinado charrúa fue difundida por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien compartió un video del aterrizaje de la aeronave y dio la bienvenida oficial al equipo sudamericano.

“¡La Celeste aterriza en Cancún, su base de concentración rumbo al Mundial! Damos la bienvenida a la Selección Uruguaya de Fútbol a Quintana Roo, Capital Mundial de las Vacaciones. ¡Bienvenidos al Caribe Mexicano!”, publicó la mandataria.

La aeronave fue recibida con un tradicional baño de buena suerte, mientras aficionados y personal aeroportuario observaron el arribo de jugadores, cuerpo técnico y directivos.

Traslado a Playa del Carmen y ritual maya

Después de aterrizar en Cancún, la delegación encabezada por el entrenador Marcelo Bielsa abordó autobuses rumbo a Playa del Carmen, donde permanecerá durante la fase inicial del torneo.

A su llegada, el equipo fue recibido con una ceremonia inspirada en rituales mayas, una tradición característica de la región caribeña mexicana. Varios seguidores uruguayos aprovecharon el momento para saludar a los futbolistas con banderas y playeras de la selección.

Debut de Uruguay en el Mundial

Uruguay debutará en la Copa del Mundo el próximo lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita, en un encuentro correspondiente al Grupo H que se disputará en Miami.

La presencia de la selección uruguaya en Quintana Roo refuerza la proyección del estado como uno de los principales destinos internacionales vinculados al Mundial 2026, torneo que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá.