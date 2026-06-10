SEQ desmiente suspensión de clases por el Mundial; actividades serán normales este 11 de junio

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CHETUMAL.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) aclaró que este 11 de junio, fecha de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, las clases se desarrollarán con normalidad en todos los planteles educativos del estado.

La dependencia desmintió un comunicado apócrifo que comenzó a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería, en el que se informaba sobre una supuesta suspensión de actividades escolares con motivo del arranque del torneo mundialista.

A través de un aviso oficial, la SEQ precisó que no existe ninguna modificación al calendario escolar vigente y que tanto escuelas públicas como privadas deberán mantener sus actividades académicas de manera habitual.

Asimismo, exhortó a estudiantes, padres de familia, docentes y personal educativo a consultar únicamente los canales oficiales para informarse y evitar compartir contenidos no verificados que puedan generar desinformación.

El documento falso señalaba que las clases serían suspendidas el 11 de junio para fomentar la convivencia familiar y permitir el seguimiento de la inauguración del Mundial, indicando además que las actividades se reanudarían al día siguiente. Sin embargo, la autoridad educativa reiteró que dicha información carece de validez.

Aunque la expectativa por el Mundial 2026 ha despertado interés entre estudiantes y docentes, la SEQ recordó que el ciclo escolar continuará conforme a lo programado hasta el próximo 15 de julio.

No obstante, algunos planteles podrían organizar actividades recreativas o pedagógicas relacionadas con el evento deportivo, siempre dentro de los horarios y lineamientos establecidos por cada institución educativa.