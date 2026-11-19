Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Eduardo Martínez Arcila, expresidente estatal del PAN y exdiputado local, se incorporó a Movimiento Ciudadano (MC) después de renunciar a Acción Nacional, partido en el que militó durante más de 25 años.

David Olivo Arrieta, coordinador nacional de Proyectos Prioritarios de la Dirección Nacional de MC, le dio la bienvenida a través de redes sociales. Martínez Arcila también fue presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Quintana Roo.

El exdirigente formalizó su salida del Partido Acción Nacional (PAN) el martes mediante una carta dirigida al presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera. Su incorporación a MC se conoció después de esa ruptura con el albiazul.

La salida de Martínez Arcila coincidió con la renuncia de la exsenadora Susana Martínez Cárdenas, quien también hizo pública su decisión de dejar Acción Nacional. En la información difundida no se anunció que ella se sumara a Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con versiones al interior del PAN, otros militantes podrían presentar sus renuncias en los próximos días y algunos tendrían como destino MC. Hasta el momento no se dieron a conocer nombres ni se confirmaron nuevas incorporaciones.