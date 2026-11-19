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CANCÚN.- La presidenta del PAN en Quintana Roo, Reyna Tamayo Carballo, agradeció la salida de Eduardo Martínez Arcila del partido y rechazó que durante su dirigencia hubiera recibido maltrato. También estimó que entre seis y ocho militantes podrían acompañar al exdirigente en su renuncia.

La dirigente respondió a los señalamientos de Martínez Arcila, quien semanas atrás acusó a Acción Nacional de convertirse en una “oposición útil al sistema” en Quintana Roo. Tamayo atribuyó esas críticas a intereses personales y le reprochó haberse alejado del trabajo partidista en los municipios después de dejar la presidencia estatal.

Cuestionó que el exdiputado destacara sus años de militancia sin reconocer las oportunidades que recibió dentro del PAN. A su juicio, Martínez Arcila decidió abandonar el partido cuando correspondía participar en las tareas de organización y fortalecimiento de su estructura.

Tamayo sostuvo que ella y otros militantes quedaron relegados durante la gestión del ahora exdirigente. En contraste, afirmó que bajo su presidencia él tuvo las puertas abiertas para colaborar y negó que hubiera sido objeto de un trato inadecuado.

“Yo solo puedo decir que jamás hubo maltrato para esta persona”, declaró.

Respecto de las posibles renuncias, calculó que podrían salir entre seis y ocho militantes vinculados con Martínez Arcila. Al ser consultada sobre versiones que elevaban la cifra a 20, respondió que quienes decidan irse cuentan con sus buenos deseos.

La presidenta estatal añadió que también existen personas interesadas en incorporarse a Acción Nacional rumbo a las elecciones de 2027, aunque se reservó sus nombres.