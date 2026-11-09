ASF confirma irregularidades en contratos del INE con datos de informantes en programa de reducción de sanciones

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que los datos aportados por personas acogidas a un programa de reducción de sanciones permitieron confirmar irregularidades cometidas durante años en las contrataciones de bienes y servicios del Instituto Nacional Electoral (INE). Entre los hallazgos, el organismo documentó indicios de que beneficiarios finales de varias empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

En un mensaje difundido este lunes 9 de noviembre en redes sociales, la ASF señaló que por primera vez realiza investigaciones con la colaboración directa de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en las compras públicas de organismos electorales. Los informantes entregaron los datos de manera confidencial.

La información recabada incluye testimonios, documentos, fotografías, videos, datos financieros, domicilios y mensajes de WhatsApp. La ASF también obtuvo nombres y alias de personas presuntamente vinculadas con las contrataciones bajo investigación.

En un diagrama, la Auditoría explicó que los testimonios y otros elementos permitieron reconstruir cómo los contratistas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos a su medida. Según el organismo, esa información permitió identificar a empresas, a sus beneficiarios finales y a servidores públicos presuntamente relacionados con las operaciones.

La investigación forma parte de la revisión de los contratos que quedaron bajo escrutinio en el INE y que precedieron a la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del instituto. La ASF señaló que continuará las indagatorias para identificar a más personas involucradas y rastrear el destino de los recursos públicos, con el fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes.