Fiscalía investiga a presuntos grupos dedicados al despojo de terrenos en comunidades rurales de Quintana Roo

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CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a presuntos grupos dedicados al despojo de terrenos y propiedades en Quintana Roo, principalmente en comunidades rurales y rancherías. La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, confirmó que hay denuncias abiertas, pero no precisó cuántos casos se investigan, cuántos grupos han sido identificados ni si hay personas detenidas.

Uno de los episodios reportados ocurrió en septiembre en Puerto Aventuras. Alrededor de cinco hombres armados irrumpieron en el Rancho Paraíso y amenazaron al velador. Según los reportes del incidente, el trabajador logró escapar y esconderse para evitar una agresión, mientras los hombres permanecían en la propiedad.

El caso ilustra el riesgo que enfrentan propietarios y trabajadores ante incursiones armadas en inmuebles alejados de los centros urbanos. Torres Gómez señaló que la Fiscalía trabaja para identificar a los responsables de los despojos y ubicar los lugares donde operan los grupos investigados, con el fin de preparar operativos especiales.

La funcionaria pidió a quienes tengan información sobre estos hechos que la comuniquen a las autoridades, incluso mediante denuncias anónimas. Dijo que los testimonios y datos de la población pueden ayudar a localizar los puntos donde se han registrado estas actividades y orientar los operativos.

Con información de Noticaribe