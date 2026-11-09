Trabajadores del INE en Chetumal y Cancún se suman al paro nacional y exigen un aumento salarial del 100%

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CHETUMAL.- Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chetumal y Cancún se sumaron al paro nacional de labores para exigir mejores salarios, estabilidad en el empleo y garantías contra represalias. En la capital del estado, el personal se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas de la 02 Junta Distrital Ejecutiva. En Cancún, los 50 trabajadores del módulo de la Macroplaza suspendieron actividades, mientras que en el de la avenida Nichupté solo dos de los nueve empleados permanecieron en funciones.

Víctor Gómez, responsable del Módulo de Atención Ciudadana (MAC), explicó que una de las principales demandas es un aumento salarial del 100 por ciento, con el que el personal busca alcanzar ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. El pliego también incluye la regularización de su situación laboral y el reconocimiento de la antigüedad para dar certeza a los trabajadores sobre su permanencia, sus derechos y sus prestaciones.

El personal pidió sustituir las computadoras y los dispositivos registrales que, según señaló, presentan fallas recurrentes, están deteriorados o quedaron obsoletos. Los trabajadores explicaron que esas deficiencias dificultan sus tareas diarias y la atención a las personas que acuden a los módulos.

Los inconformes solicitaron establecer una jornada de lunes a viernes, unificar los criterios administrativos y mejorar la programación de las vacaciones. Dijeron que las disposiciones laborales se aplican de manera distinta y pidieron reglas uniformes para organizar los periodos de descanso.

También exigieron actualizar los montos de viáticos, gastos de campo, traslados y pernoctas para que cubran los costos reales de las comisiones fuera de sus centros de trabajo. A esa petición añadieron la de garantizar condiciones de seguridad en las rutas, las sedes y los espacios de atención al público.

Como parte del pliego, el personal pidió que participar en el paro no derive en amenazas, intimidaciones, hostigamiento ni cambios injustificados en sus condiciones laborales. También exigió que no se apliquen descuentos ni otras medidas que afecten sus ingresos por expresar sus inconformidades o sumarse a la protesta.

Los trabajadores señalaron que contar con equipos en buen estado, recursos suficientes y condiciones seguras de trabajo es necesario para mantener la atención en los módulos del INE.

Con información de El Quintanarroense