México sumó 161 mil empleos formales en octubre y alcanzó un máximo histórico, informa Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- México cerró octubre de 2026 con 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta de la que se tiene registro, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

La mandataria presentó el dato como un adelanto del informe mensual del Seguro Social. “Les tengo una buena noticia. La información oficial va a salir por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero les puedo adelantar que llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó”, expresó.

De acuerdo con las cifras que dio a conocer, entre septiembre y octubre se incorporaron 161 mil 77 puestos de trabajo al registro del IMSS. Ese aumento representó un crecimiento de 0.7 por ciento respecto al mes anterior y llevó el total de empleos afiliados por encima de los 23 millones.

Sheinbaum también presentó el balance de los primeros diez meses de 2026. Entre enero y octubre se acumularon 571 mil 277 nuevos empleos formales. En la comparación anual, el número de puestos registrados al cierre de octubre fue 1.3 por ciento mayor que en el mismo mes de 2025.

La presidenta adelantó que el IMSS difundiría alrededor del mediodía el reporte completo, con los detalles del comportamiento del empleo formal al cierre de octubre.