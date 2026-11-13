ASF detecta pagos a fallecidos, plazas incompatibles y compras sin respaldo en auditorías a siete estados

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CIUDAD DE MÉXICO.- Pagos a personas fallecidas o dadas de baja, plazas simultáneas en centros de trabajo geográficamente incompatibles y hasta un equipo de tomografía que los auditores no localizaron figuran entre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a siete estados. Los hallazgos forman parte de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, presentada a la Cámara de Diputados.

Las revisiones abarcaron recursos ejercidos por Sinaloa, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California. La ASF encontró deficiencias en las nóminas, la documentación de compras y los controles internos, además de inconsistencias en padrones de beneficiarios y casos en los que no se acreditó debidamente a los proveedores.

En Colima, la auditoría dejó más de 25 millones de pesos por aclarar en la nómina educativa. Los auditores encontraron pagos a personas fallecidas, trabajadores con plazas en centros geográficamente incompatibles y servidores públicos que también ocupaban cargos de elección popular o sindicales. La revisión identificó además a docentes que no cumplían con el perfil requerido. En salud, el gobierno de Indira Vizcaíno devolvió recursos en lugar de ejercerlos.

En Sinaloa, la ASF detectó pagos con cargo a la nómina educativa y al gasto operativo a personas fallecidas, dadas de baja o con licencia sin goce de sueldo. El gobierno estatal reintegró 8 millones de pesos a la Tesorería de la Federación antes de la segunda entrega de los informes.

Otra revisión en Sinaloa identificó cuentas bancarias adicionales para administrar un fondo de educación tecnológica para adultos. En ellas se hicieron depósitos de otras fuentes y se detectaron reintegros fuera de plazo y contrataciones sin documentación suficiente. Por esas observaciones se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa y se reintegraron 4.5 millones de pesos. La ASF también señaló que en 2025 no se entregaron a los 20 municipios los rendimientos financieros generados por recursos retenidos de un fondo federal de infraestructura.

En Baja California Sur, las auditorías al gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío documentaron anomalías en nóminas, recursos de salud y educación e incumplimientos presupuestarios. Los reintegros superaron los 26 millones de pesos. En el sector salud quedaron 7.3 millones por aclarar debido a inconsistencias en comprobantes fiscales de nómina y a la falta de documentación sobre bienes adquiridos.

En Chiapas, la ASF reportó 99.1 millones de pesos por aclarar y 27.8 millones reintegrados. Los hallazgos incluyeron pagos por conceptos no autorizados, inconsistencias en nóminas educativas y cobros a nombre de personas fallecidas. Las observaciones al gobierno de Eduardo Ramírez también alcanzaron los recursos para atención médica y medicamentos gratuitos destinados a personas sin seguridad social. En los padrones se encontraron claves CURP inválidas, personas que no pudieron localizarse en el Registro Nacional de Población y beneficiarios que no cumplían con los requisitos de edad.

En Nuevo León, los auditores identificaron pagos vinculados con personas fallecidas y trabajadores que cobraron después de su baja. También hallaron plazas simultáneas en centros de trabajo geográficamente incompatibles y no localizaron varios equipos médicos, entre ellos una unidad de tomografía.

En Baja California se observaron pagos a personal fallecido, obras sin registrar e irregularidades financieras, principalmente en el fondo de nómina educativa y gasto operativo y en la Secretaría de Salud. Las revisiones reportaron un reintegro de 20 millones de pesos. En Aguascalientes, las observaciones abarcaron recursos para hospitales, nóminas educativas, contrataciones y operaciones financieras.