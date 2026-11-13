Zona arqueológica de Tulum pierde 287 mil visitantes y registra una caída de 35.5% hasta septiembre

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TULUM.- La zona arqueológica de Tulum recibió 287 mil 29 visitantes menos entre enero y septiembre de 2026 que en el mismo periodo de 2025. La afluencia cayó 35.5 por ciento, de 808 mil 981 a 521 mil 952 personas, el mayor retroceso entre los cuatro sitios de Quintana Roo con cifras desglosadas en el comparativo. Pese a la baja, Tulum siguió siendo la zona más visitada del estado y la tercera del país.

Las cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), publicadas en Datatur el 30 de octubre, son preliminares y pueden cambiar por correcciones o ajustes. En Tulum, la caída más pronunciada se registró entre los visitantes mexicanos: pasaron de 337 mil 150 a 166 mil 525, una reducción de 50.6 por ciento. Los extranjeros disminuyeron 24.7 por ciento, de 471 mil 831 a 355 mil 427, y siguieron siendo la mayoría del público.

Septiembre rompió con la tendencia del acumulado. Ese mes, Tulum recibió 22 mil 100 visitantes, 19.2 por ciento más que los 18 mil 534 de septiembre de 2025. El repunte se debió al aumento de visitantes extranjeros, que pasaron de 9 mil 66 a 17 mil 388, mientras que los nacionales bajaron de 9 mil 468 a 4 mil 712.

El descenso venía del año anterior. Tulum cerró 2025 con un millón 31 mil 443 visitantes, 17.2 por ciento menos que el millón 245 mil 294 registrado en 2024. El repunte de septiembre de 2026 no compensó la pérdida acumulada durante los primeros nueve meses del año.

Chacchoben fue la única de las cuatro zonas del comparativo que ganó visitantes. Recibió 184 mil 294 personas, 2.5 por ciento más que las 179 mil 770 de un año antes. Cobá pasó de 143 mil 195 a 136 mil 711 visitantes, una baja de 4.5 por ciento. San Gervasio registró el segundo mayor retroceso después de Tulum: cayó 19.7 por ciento, de 103 mil 281 a 82 mil 912. Las estadísticas también incluyen a Ichkabal, que abrió en enero de 2025.

En el país, las zonas arqueológicas que mide el INAH recibieron 6 millones 672 mil 151 visitantes de enero a septiembre, 10.1 por ciento menos que los 7 millones 419 mil 476 del mismo periodo de 2025. Chichén Itzá encabezó la lista con un millón 435 mil 66 visitantes y una baja de 14.4 por ciento. Teotihuacán quedó en segundo lugar, con un millón 150 mil 202 y una reducción de 7.6 por ciento. Tulum conservó el tercer sitio, aunque su caída fue más de tres veces la nacional.

Los dos museos de Quintana Roo incluidos en el comparativo también perdieron público. El Museo de la Costa Oriental, que inició actividades en enero de 2025, pasó de 98 mil 807 a 72 mil 445 visitantes, una baja de 26.7 por ciento. El Museo Maya de Cancún, incluida su zona arqueológica, recibió 36 mil 873 personas frente a las 40 mil 444 de un año antes, un descenso de 8.8 por ciento.

En septiembre, el Museo de la Costa Oriental recibió 5 mil 450 visitantes, frente a 8 mil 392 del mismo mes de 2025, y el Museo Maya de Cancún pasó de 2 mil 991 a 2 mil 251. La disminución ya se había reflejado en el segundo trimestre, cuando los museos del estado sumaron 32 mil 452 visitas, 22.85 por ciento menos que en los primeros tres meses de 2026.