Cabildo de Tulum modifica el presupuesto entre reclamos por la caída de la inversión y el aumento en servicios

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TULUM.- El Cabildo de Tulum aprobó por mayoría la tercera modificación al presupuesto de egresos de 2026, pese al voto en contra de la síndica Rifka Queruel. La funcionaria cuestionó que el documento se entregara apenas una hora antes del precabildo y pidió explicar por qué, en el acumulado del año, la inversión pública cayó cerca de 46 por ciento mientras el gasto en servicios generales aumentó casi 36 por ciento.

Queruel sostuvo que esperaba contar con al menos 48 horas para revisar las cifras y consultar a las dependencias. Dijo que el tiempo disponible le impidió verificar el destino de las reasignaciones y señaló que el aumento acumulado de más de 155 millones de pesos en servicios generales debía explicarse tanto al Cabildo como a la ciudadanía.

La modificación incorporó recursos de dos convenios firmados el 30 de octubre con la Comisión Nacional Forestal para prevenir, detectar y combatir incendios forestales. Cada convenio ascendió a un millón 432 mil 850 pesos, para un total de 2 millones 865 mil 700 pesos. En la Ley de Ingresos se habían estimado 2 millones 696 mil 300 pesos por ese concepto.

Durante la sesión se reportó que se incorporarían 179 mil 400 pesos al capítulo de transferencias y ayudas, aunque la diferencia entre el monto de los convenios y la estimación de ingresos es de 169 mil 400 pesos. Tampoco coincide el aumento neto reportado con los totales presupuestarios citados: pasar de mil 480 millones 647 mil 182 pesos a mil 506 millones 550 pesos supone una diferencia de casi 25.9 millones de pesos. Las cifras expuestas no permiten conciliar ambos montos.

Otro punto de discusión fue el uso de más de 5 millones 236 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) para cubrir obligaciones de un crédito quirografario. La síndica sostuvo que el préstamo se había aprobado bajo la condición de pagarlo con ingresos propios y dijo que la documentación presentada no aclaraba el cambio.

El ajuste incluyó un movimiento compensado de 5 millones 236 mil 775 pesos desde el capítulo de deuda pública. Según el desglose presentado, alrededor de 3.38 millones se destinaron a servicios personales y 1.85 millones a servicios generales. La Tesorería sostuvo que ese movimiento reorganizaba las fuentes de financiamiento y no incrementaba por sí mismo el gasto total.

Queruel preguntó quiénes recibirían las remuneraciones, a qué periodos correspondían y qué actividades de servicios generales dejarían de financiarse con los remanentes. Aclaró que su objeción era la falta de elementos para verificar la procedencia del gasto y que no cuestionaba el derecho del personal a cobrar su salario.

El tesorero municipal respondió que el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal contempla el pago de obligaciones financieras entre los destinos prioritarios del Fortamun. Afirmó que el crédito no tenía una fuente de pago comprometida y que el monto equivalía a una mensualidad. También atribuyó el aumento del gasto en servicios generales a un arribo de sargazo 40 por ciento mayor este año y a una mayor generación de residuos sólidos. Sostuvo que el ajuste no afectaba los recursos para salud, seguridad pública ni salarios.

Tras la votación, el Cabildo instruyó a la Tesorería a comunicar los cambios a las dependencias municipales y publicar el acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. Queruel mantuvo su voto en contra al considerar que sus dudas sobre el ejercicio del gasto quedaron sin respuesta.

Con información de Sipse Noticias