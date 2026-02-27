Asiste Mara Lezama a toma posesión de Salvador González como obispo de la Diócesis Cancún-Chetumal

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En un acto protocolario celebrado ante autoridades eclesiásticas y civiles en la parroquia de la Sagrada Familia, en la supermanzana 30, Monseñor Salvador González Morales tomó posesión canónica como segundo obispo de la Diócesis Cancún-Chetumal, en una ceremonia que reunió a fieles y representantes de distintos sectores sociales.

Este evento fue encabezado por Monseñor Joseph Spiteri, Nuncio Apostólico en México; Monseñor Gustavo Rodríguez Vera, Arzobispo de Yucatán; Presbítero Mauro Noriega Limón, vicario episcopal pastoral de la diócesis Cancún-Chetumal, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta.

En un mensaje de bienvenida, la gobernadora de Quintana Roo destacó que este relevo pastoral representa un acontecimiento relevante no solo para la comunidad católica, sino para la sociedad en su conjunto, al tratarse de una institución que incide en la vida social y espiritual del estado.

La Gobernadora subrayó que, más allá del carácter laico del Estado mexicano, es deseable mantener una relación institucional respetuosa entre el gobierno y las jerarquías religiosas, con diálogo permanente sobre desafíos comunes y colaboración en acciones que contribuyan al bienestar de la población.

“Para el gobierno que encabezo, este vínculo será siempre respetuoso de los ámbitos de cada una, procurando espacios de diálogo sobre desafíos comunes, y de colaboración para todo aquello que contribuya al bienestar de las y los quintanarroenses”, dijo Mara Lezama.

Agregó que tanto la labor pastoral como la tarea de gobernar comparten la búsqueda del bien común y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, señaló la necesidad de sumar esfuerzos para reconstruir el tejido social, reducir la desigualdad y disminuir la violencia, particularmente la que se presenta en el ámbito familiar.

“Entre los factores que causan este flagelo destaca la ausencia generalizada de valores. Y aquí, la labor de sacerdotes y pastores puede contribuir a erradicar esta problemática sumando esfuerzos con el gobierno y la sociedad para la co construcción de paz”, añadió la Gobernadora.

Mara Lezama hizo énfasis en la atención prioritaria a jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, comunidades indígenas, personas con discapacidad y quienes enfrentan carencias materiales o espirituales, sectores que —dijo— requieren acompañamiento y políticas incluyentes.

En el mensaje de bienvenida, Mara Lezama expresó que el gobierno tiene la misión de mantener el clima de estabilidad y de crear oportunidades y condiciones para que las personas progresen, a través de un gobierno diferente enmarcado en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo para con el pueblo, sumando esfuerzos con los diversos sectores sociales y organizaciones, las instituciones religiosas entre ellas, para que se quede atrás.

Asimismo, resaltó la importancia de la pastoral del turismo en una entidad cuya principal actividad económica es el sector turístico, al considerar que puede contribuir al acompañamiento espiritual de trabajadores, visitantes y comunidades receptoras.

La Gobernadora recordó con reconocimiento la labor de Monseñor Pedro Pablo Elizondo, quien encabezó la diócesis durante más de dos décadas, primero como prelado y posteriormente como primer obispo tras la creación de la diócesis por el Papa Francisco.

Finalmente, dio la bienvenida a Monseñor Salvador González Morales, cuyo nombramiento fue realizado por el Papa León XIV, y expresó su confianza en que su ministerio pastoral fortalecerá la fe de la feligresía y contribuirá a la construcción de paz en Quintana Roo.

Mara Lezama expresó su satisfacción por el hecho que el Escudo Episcopal de Monseñor Salvador González Morales tenga incluido los logotipos de los municipios Benito Juárez y Othón P. Blanco, “un gesto poco común entre los obispos, lo cual denota su identificación y compromiso con la población a la que prestará su servicio pastoral”.

La Diócesis Cancún – Chetumal cuenta con 170 sacerdotes, 77 parroquias y más de 550 capillas.