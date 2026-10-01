Ataque de dos exalumnos deja una subdirectora muerta y tres heridos en secundaria de Torreón

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TORREÓN – Dos hermanos de 18 años, exalumnos de la Escuela Secundaria Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, fueron detenidos como probables responsables de un ataque ocurrido la mañana de este jueves 1 de octubre dentro del plantel, que dejó una subdirectora muerta y tres personas lesionadas.

La víctima mortal fue identificada como Nery Edith Narváez González, de 56 años, quien se desempeñaba como subdirectora de la secundaria. Entre los tres heridos se encuentran dos estudiantes, uno de ellos reportado en estado grave.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que los dos detenidos son hermanos, tienen 18 años y estudiaron anteriormente en esa misma escuela. Ambos quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de la agresión.

De acuerdo con el fiscal, las primeras declaraciones apuntan a que los jóvenes tenían sentimientos de resentimiento contra el plantel, aunque aclaró que el posible móvil deberá establecerse formalmente mediante las diligencias ministeriales.

Las primeras investigaciones tampoco han encontrado indicios de que se hayan utilizado armas de fuego. Los agresores habrían empleado machetes y artefactos explosivos de fabricación casera o petardos, cuya naturaleza deberá determinarse mediante los peritajes correspondientes.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando los dos jóvenes ingresaron al plantel vestidos de negro y con el rostro cubierto. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, aprovecharon el acceso de una profesora para irrumpir en las instalaciones.

Una vez dentro, se registraron agresiones en diferentes puntos de la secundaria. Personal y maestros buscaron resguardar a los alumnos mientras se escuchaban explosiones provocadas presuntamente por los artefactos que llevaban los atacantes.

Nery Edith Narváez fue atacada con arma blanca y murió a consecuencia de las lesiones, mientras que otras tres personas resultaron heridas. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Torreón para recibir atención médica.

Las explosiones alertaron a habitantes del ejido La Unión, quienes acudieron al plantel y participaron en la persecución de los dos jóvenes cuando intentaban escapar. Los vecinos lograron someterlos y mantenerlos retenidos hasta la llegada de las autoridades. Videos difundidos posteriormente muestran a pobladores rodeando a los presuntos responsables en el exterior de la escuela.

La Fiscalía de Coahuila mantiene abierta la investigación y realizará dictámenes para determinar las circunstancias en que actuaron los detenidos y establecer formalmente el móvil del ataque.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que instituciones federales colaboran con autoridades estatales y municipales para esclarecer los hechos y dar seguimiento a las investigaciones.

“Lamentamos el fallecimiento de una integrante del personal educativo y expresamos nuestras condolencias a sus familiares, así como nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa”, señaló el Gabinete de Seguridad.

La agresión provocó un amplio despliegue de corporaciones municipales, estatales y federales en los alrededores de la secundaria, mientras alumnos fueron resguardados y posteriormente entregados a sus familiares.