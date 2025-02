Atiende Mara Lezama a más de 800 personas en audiencia pública en Cobá

Comparte esta Noticia

COBA.- Durante la audiencia pública “La Voz del Pueblo” que se celebró en Cobá, municipio de Tulum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó aparatos auditivos a Hiland Mihalyi Soberano Sosa, deportista de Felipe Carrillo Puerto en la disciplina de Paratletismo para Sordos, quien lo había solicitado a la presidenta honoraria del Sistema DIF, Verónica Lezama Espinosa.

Este paratleta es velocista de 100 y 200 metros, participará en el Sordolímpico de Tokio 2025, en noviembre próximo, y va por su marca a Guayaquil, Ecuador. En el año 2021 obtuvo medalla de oro en Lanzamiento de Disco, en los Nacionales Conade. Siempre se ha mantenido en el Top 5.

De esta manera se cumplen compromisos y resuelven problemas surgidos en la audiencia pública “La Voz del Pueblo” que ofrece la gobernadora Mara Lezama para acercar el gobierno al pueblo, un gobierno humanista con corazón feminista e incluyente.

Al iniciar la audiencia en Cobá, la gobernadora Mara Lezama explicó que el objetivo es platicar con los vecinos, atenderles en un gobierno diferente, que escucha, atiende y resuelve.

“Yo de manera personal lo hago en la calle todos los días, pero en las audiencias lo hacemos de manera ordenada en cada caso, para darles una respuesta. Así que nos vamos a poner a trabajar; está todo el Gobierno del Estado, el equipo de la presidencia municipal y hasta del gobierno federal” dijo la titular del Ejecutivo.

Añadió que todas las decisiones que se toman aquí tienen por objetivo primordial mejorar la calidad de vida de las personas, en un gobierno que no miente, no roba y no traiciona al pueblo; en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, en donde las familias son lo más importante.

Antes de iniciar la atención personal a los habitantes de Cobá, la gobernadora de Quintana Roo los invitó a que utilicen los servicios de la Caravana de Salud, que llegó también al poblado, para que se hagan una revisión médica con servicios gratuitos, para la familia completa, porque la salud es un derecho y no un privilegio.

En el transcurso de la audiencia, a través de la Secretaría de Bienestar, se resolvieron solicitudes, como las de María Gabriela Cupul a través del programa de máquinas de coser; Wendy y Marlene, quienes solicitaron un cuarto con baño.

Asimismo, luego de escuchar a Francisco Abán se atendió su problema. Por alguna razón no se refleja en su tarjeta del Bienestar el recurso de la pensión de discapacidad. Con el representante de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal se revisó el status actual y se le dará seguimiento para que pueda recibir la pensión.

Otro caso resuelto en esta audiencia, a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de Cristina Torres, fue la de don Carlos quien pagó una propiedad desde 1992. Solicitó ayuda a la gobernadora Mara Lezama, quien instruyó para actualizar sus pagos y lograr la cancelación de hipoteca por prescripción de cobro.

Este gobierno humanista con corazón feminista, a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, le dará todo el apoyo para tener certeza jurídica sobre su patrimonio.

Hasta las 14:10 horas, se atendieron en la audiencia a 842 personas, de las cuales 516 fueron mujeres y 326 hombres; se entregaron 517 apoyos, entre despensas, de programas sociales, becas “Benito Juárez”, y 55 apoyos legales, entre actas de nacimiento y asesoramiento jurídico.

La próxima audiencia pública será en Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad.