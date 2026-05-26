PRI Quintana Roo señala que infiltración criminal en la vida pública amenaza la democracia

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CHETUMAL.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, advirtió que los recientes casos relacionados con presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales evidencian una crisis institucional que, afirmó, no puede resolverse únicamente con discursos políticos.

En un posicionamiento emitido desde Chetumal, la dirigente priista sostuvo que México enfrenta un momento delicado debido al desgaste en la seguridad pública, la confianza institucional y la credibilidad de los gobiernos.

“Cuando la sospecha de infiltración criminal alcanza espacios de gobierno, el daño deja de ser únicamente político; se convierte en una amenaza directa para las instituciones democráticas”, expresó.

Castilla Madrid señaló que las investigaciones y procesos judiciales relacionados con actores políticos de Sinaloa han generado preocupación nacional y consideró necesario fortalecer los mecanismos de control institucional.

Asimismo, afirmó que ninguna fuerza política debe permanecer indiferente ante hechos que debiliten la confianza ciudadana y sostuvo que el combate al crimen organizado debe comenzar desde las propias estructuras gubernamentales.

“La política debe ser una herramienta de servicio y no un espacio vulnerable a la infiltración”, puntualizó.

La dirigente recordó que el PRI ha impulsado propuestas para establecer sanciones más severas contra funcionarios o representantes populares que acrediten vínculos con actividades delictivas, incluyendo la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

Finalmente, consideró que la lucha contra la delincuencia organizada debe asumirse sin distinciones partidistas y bajo una responsabilidad compartida para proteger las instituciones y el Estado de Derecho.