Rocha Moya declara ante Fiscalía Federal en Culiacán

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CULIACÁN.- Rubén Rocha Moya informó que compareció este martes ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Culiacán, luego de haber sido citado como parte de las investigaciones relacionadas con las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Rocha Moya señaló que respondió a los cuestionamientos formulados por la agente del Ministerio Público Federal y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, expresó.

El mandatario con licencia aseguró además que continuará atendiendo cualquier requerimiento de la autoridad investigadora.

En el mismo contexto, también acudió a la delegación de la FGR el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Saavedra, quien igualmente fue mencionado en las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.

De manera extraoficial trascendió que el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, también habría acudido a rendir declaración, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente.

Los funcionarios fueron citados junto con el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros servidores públicos señalados en las investigaciones relacionadas con solicitudes de detención urgente y acusaciones emitidas por autoridades estadounidenses.

Rocha Moya afirmó que mantiene respeto por el Estado de derecho y las instituciones de justicia mexicanas, además de respaldar las reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación.

Asimismo, expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como una líder que defiende la soberanía nacional.