Sheinbaum elogia trabajo de López Beltrán tras dejar Morena para buscar candidatura

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “muy buen trabajo” la labor realizada por Andrés Manuel López Beltrán al frente de la Secretaría de Organización de Morena, luego de que éste anunciara su renuncia para competir por una candidatura a diputado federal por Tabasco.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó el crecimiento de la militancia del partido durante la gestión de López Beltrán.

“Imagínense, el partido político más grande, no sé si del mundo, pero sí uno de los más grandes. Buenísimo trabajo como secretario de organización, es un gran organizador y él tomó la decisión de dejar la Secretaría de Organización de Morena para irse a competir”, expresó Sheinbaum.

La presidenta aseguró que Morena abrirá próximamente sus convocatorias internas rumbo al proceso electoral de 2027, por lo que quienes busquen una candidatura deberán dejar sus cargos partidistas o de gobierno para realizar trabajo territorial.

Asimismo, Sheinbaum sostuvo que en Morena “todos son de primera” y mencionó a figuras como Ariadna Montiel, Citlalli Hernández y Carolina Rangel como parte del equipo que encabeza actualmente el partido.

López Beltrán anunció el lunes su separación de la Secretaría de Organización y de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en congruencia —dijo— con los lineamientos internos aprobados por el partido y el llamado de la presidenta para que quienes aspiren a candidaturas se separen de sus funciones partidistas o públicas.