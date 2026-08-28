Aumenta pobreza laboral en Quintana Roo mientras disminuye a nivel nacional

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Quintana Roo registró un deterioro en dos indicadores relacionados con los ingresos de los trabajadores durante el último año: aumentó la pobreza laboral y cayó el ingreso laboral real por habitante, en contraste con la mejoría observada a nivel nacional.

De acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al segundo trimestre de 2026, la pobreza laboral en Quintana Roo aumentó 2.2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025.

Este indicador mide la proporción de personas que viven en hogares donde los ingresos obtenidos mediante el trabajo resultan insuficientes para adquirir la canasta alimentaria de todos sus integrantes, incluso cuando una o más personas se encuentran ocupadas.

El resultado de Quintana Roo contrastó con el comportamiento nacional. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, la pobreza laboral en México disminuyó de 35.1 a 31.9 por ciento, equivalente a una reducción de 3.2 puntos porcentuales.

Mientras el país logró reducir la proporción de población cuyo ingreso laboral no alcanza para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, Quintana Roo avanzó en sentido contrario con un incremento de 2.2 puntos.

El deterioro también quedó reflejado en el ingreso laboral real por habitante, indicador que considera el poder adquisitivo de los recursos obtenidos mediante el trabajo.

En Quintana Roo disminuyó 2.4 por ciento durante el último año, mientras que 25 de las 32 entidades federativas registraron incrementos.

La caída colocó al estado con la tercera mayor reducción del ingreso laboral real por habitante del país, solamente detrás de Sinaloa y Chihuahua.

Los resultados muestran así un doble retroceso para Quintana Roo: una mayor proporción de personas vive en hogares cuyo ingreso laboral no permite adquirir la canasta alimentaria y, al mismo tiempo, disminuyó el poder adquisitivo de los recursos obtenidos mediante el trabajo.

El comportamiento resulta particularmente contrastante frente al panorama nacional, donde bajó la pobreza laboral y la mayoría de las entidades reportó una evolución favorable de los ingresos laborales reales.