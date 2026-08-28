Conavi acelera construcción de viviendas en Quintana Roo; ya autorizó 9 mil 800

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CANCÚN.- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tiene autorizada la construcción de cerca de 9 mil 800 viviendas en Quintana Roo, con lo que se encuentra próxima a alcanzar la meta de 10 mil casas del programa Vivienda para el Bienestar prevista para antes de concluir 2026.

El secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, José Alberto Alonso Ovando, informó que los proyectos se distribuyen en Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Playa del Carmen, Benito Juárez, Puerto Morelos y Cozumel.

Las viviendas autorizadas se localizan en predios de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Chemuyil, Akumal, Puerto Morelos, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, mientras que hasta el momento han sido entregadas 3 mil 200 casas.

“Son 10 mil; llevamos casi nueve mil 800. Es un gran avance de nuestra gobernadora. Se busca que se amplíe, pero también depende de lo que dejen de hacer los estados; cada mes hay un corte”, explicó Alonso Ovando.

La Conavi busca ampliar el programa a ocho zonas de Quintana Roo e incorporar a Mahahual, aunque en esta última localidad el proyecto permanece pendiente debido a problemas legales relacionados con los propietarios de los terrenos considerados para las viviendas.

En Chetumal, en cambio, las obras ya comenzaron y existen empresas trabajando en terrenos ubicados en las colonias Centenario II y III, Las Gaviotas y Los Mangos.

El funcionario adelantó que durante los próximos días las constructoras iniciarán trabajos en otras tres colonias de la capital del estado, así como en la comunidad de Calderitas.

Alonso Ovando señaló que, paralelamente, desarrolladores vinculados con proyectos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantienen viviendas en construcción en diferentes puntos de Quintana Roo.

Actualmente existen desarrollos en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, además de que está contemplado un nuevo proyecto en la zona continental de Isla Mujeres.

El secretario destacó particularmente el comportamiento registrado en Puerto Morelos, donde aseguró que ha existido una buena colocación de las viviendas.

Las entregas del programa Vivienda para el Bienestar continuarán conforme concluyan los diferentes proyectos, mientras la Conavi busca completar las 10 mil casas previstas para Quintana Roo y ampliar posteriormente su cobertura en la entidad.