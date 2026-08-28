Grupo Mundo Maya baja y ajusta tarifas de hoteles del Tren Maya para cerrar 2026

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CANCÚN.- Grupo Mundo Maya ajustó las tarifas de sus hoteles para el cierre de 2026, con precios que van de mil 155 a 3 mil 332 pesos por noche, en un intento por hacer más competitiva la oferta de hospedaje vinculada al Tren Maya, en medio de una demanda que ha quedado por debajo de las expectativas.

La nueva estructura tarifaria estará vigente durante las temporadas baja y alta del cierre del año y contempla variaciones según el destino y el periodo vacacional.

Durante la temporada baja, del 12 de agosto al 20 de diciembre, las tarifas por noche quedaron establecidas en mil 850 pesos para el hotel de Calakmul, mil 543 pesos en Tulum y mil 668 pesos en Chichén Itzá.

Para la temporada alta, del 21 al 31 de diciembre, los precios aumentarán de manera significativa. El hotel de Tulum tendrá una tarifa de 3 mil 332 pesos por noche; Chichén Itzá, 3 mil 302 pesos; Palenque, 2 mil 905 pesos, y Edzná, 2 mil 217 pesos.

Grupo Mundo Maya señaló que el ajuste busca ofrecer opciones más accesibles y competitivas para incentivar la llegada de visitantes a los destinos donde operan estos complejos turísticos.

Los hoteles forman parte de la estrategia turística impulsada alrededor del Tren Maya para ampliar la oferta de hospedaje en el sureste y promover una mayor derrama económica mediante estancias más largas de los viajeros.

Sin embargo, la actualización de tarifas ocurre en un contexto en el que estos establecimientos han registrado una afluencia menor a la prevista desde su apertura, pese a haber sido concebidos para aprovechar el flujo turístico asociado al sistema ferroviario.

Aunque Grupo Mundo Maya no dio a conocer cifras de ocupación, el ajuste de precios refleja la búsqueda de mecanismos para incrementar la competitividad de los hoteles y atraer a un mayor número de huéspedes durante el cierre del año.

El reto para este proyecto no se limita al costo de las habitaciones, sino a lograr que los visitantes elijan hospedarse en estos complejos como parte de su recorrido por los destinos del Tren Maya.