Se reafirma el PRIAN 2027

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La última palabra

– PRI y PAN imploran que se sume Movimiento Ciudadano, hoy tercera fuerza electoral nacional, que busca desplazar al panismo como segunda fuerza que aún conserva.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Jorge Romero Herrera, por fin soltó las amarras a sus dirigencias estatales y dio luz verde para alianzas locales, según cada caso. El panismo joaquinista podrá avanzar en Benito Juárez Cancún en la alianza PRIAN y sumar a MC; hasta el momento un movimiento paralelo, al margen de la dirigencia estatal.

Con esto se termina de desdibujar el fallido relanzamiento del PAN de octubre del 2025, cuando Romero Herrera, jefe del “cártel inmobiliario” de la Ciudad de México, declaró que la alianza con el PRI había “desdibujado” la identidad panista, por lo que regresaba a sus orígenes en defensa de “la patria, la familia y la libertad”; cuando anunció el fin de la era de las alianzas para el PAN y que iría solo en las elecciones en curso.

RELANZAMIENTO, UN ¡FRACASO!

En aquel relanzamiento 4.0 panista –que iba “más allá de un cambio de logotipo, reforma de estatutos y apertura a la ciudadanía” según afirmó– también emprendió una campaña de afiliación para sacar al PAN del último lugar en afiliación nacional, ya que apenas rebasa el mínimo de empadronados que marca la ley para mantener o perder su registro. ¡Hasta el PT tiene más afiliados que el PAN!

Aún durante la presidencia azul 2000-2012, el PAN siempre tuvo el mínimo de militancia para no perder el registro, como hasta la fecha.

AFILIACIÓN FALLIDA

Bueno, pues la campaña de afiliación igual resultó un fracaso, por más que la intentaron reactivar en dos ocasiones, la última, apenas en junio de este 2026, sin resultados. Para las elecciones 2024, el PAN tenía 277,665 afiliados en su padrón electoral nacional ante el INE, cuando el mínimo para no perder el registro era de 246,270, es decir, apenas a 31,395 más; algo increíble para la segunda fuerza electoral nacional, que lo sigue siendo.

El PAN en Quintana Roo compitió en 2024 con 2,237 afiliados; no se espera incremento sustancial, de acuerdo a la malograda campaña de 2025, por lo que se espera el dato actualizado, que se debe dar a conocer este 31 de agosto.

La segunda fuerza electoral es la que busca arrebatarle MC al PAN el próximo 6 de junio en las urnas, tanto a nivel nacional como en Quintana Roo. Aunque establezcan alianzas estatales y municipales, o no, el objetivo de MC será convertirse en la segunda fuerza electoral en el país y en Quintana Roo.

NUEVO PRIAN BUSCA A MC

Con el fracaso del relanzamiento y la campaña de afiliación, Jorge Romero no tuvo más que dar marcha atrás y abrió la posibilidad del relanzamiento del PRIAN 2027. Es decir, la identidad del PAN seguirá desdibujándose, mientras no terminan de adoptar el discurso ultra derechista en México, por lo que las derechas seguirán etiquetando al panismo como “derechita cobarde”.

Igual que en las elecciones de 2024, el objetivo del PRIAN es sumar a MC, para ganarle espacios al oficialismo morenista en 2027 y alejar el fantasma de otra debacle electoral, frente a un morenismo que a su vez vive batallas internas de división.

Más ayudará al PRIAN 2027 el divisionismo interno morenista que la unión opositora, sin embargo, en política, el poder no es para siempre y las derrotas tienen más causas internas que externas. Usted tiene la última palabra.