Autoridades de salud manifiestan su preocupación por aumentos de VIH en Q. Roo

CANCÚN.- Después que el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) prendiera las alarmas por la alta incidencia de casos nuevos de VIH en Quintana Roo, que a nivel nacional ocupa la primera posición, el presidente de la Asociación Círculo Social Igualitario, Edgar Mora Ucán, también manifestó su preocupación ante la gran incidencia de casos que hay en el Estado, por lo que señaló que la pandemia generada por el COVID-19 agravó aún más la situación, pues muchas personas se vieron afectadas ante la falta de información y atención en sus casos, aunque también agregó que existen diversas situaciones que desestabilizan la parte del cuidado de la salud.

Comentó que desde la sociedad civil continúan trabajando en las pruebas rápidas, así como la vinculación de usuarios en sus sistemas de salud, aunque lamentó que las autoridades no están completamente comprometidas en estos temas, ya que existe un gran déficit de personal.

La mayor incidencia se encuentra entre hombres que tienen sexo con hombres en edades de 20 a 30 años, aunque aclaró que también han registrado casos en menores de edad, el más joven de 16 años.

Eso no es todo, pues, además, el número de casos de otras enfermedades de transmisión sexual ha crecido exponencialmente tales como: sífilis, gonorrea, herpes genital, clamidia, hepatitis B o C, entre otras, que no necesariamente se dan en pacientes seropositivos, pues cualquiera que tenga relaciones sexuales sin protección está expuesto a estas enfermedades, e incluso al Virus del Papiloma Humano (VPH), principalmente en mujeres, alertó.

El estado de Quintana Roo cuenta con la mayor tasa a nivel nacional de casos nuevos diagnosticados de Virus de la Inmunodeficiencia Humana, es por ello que la asociación civil Círculo Social Igualitario consideró importante apostar a la prevención y acercar los métodos a la población, particularmente del sector juvenil, quienes estadísticamente son los más afectados.

Fuente: Canal 10