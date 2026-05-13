Playa del Carmen fortalece apoyo a emprendedores y MiPyMEs

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer la economía local y generar mayores oportunidades para emprendedores y pequeñas empresas, el Gobierno de Playa del Carmen, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, mantiene acciones enfocadas en el crecimiento y consolidación de las MiPyMEs del municipio.

La titular de la dependencia, Estefanía Hernández, señaló que se trabaja de manera cercana con empresarios, microempresarios y emprendedores para facilitar la apertura de nuevos negocios, así como brindar herramientas que permitan mejorar la estabilidad y rentabilidad de las empresas locales.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado, que busca fortalecer el desarrollo económico mediante capacitación, acompañamiento profesional y acceso a programas de financiamiento.

Actualmente, Playa del Carmen cuenta con alrededor de 10 mil unidades económicas, de las cuales más de siete mil están regularizadas. Ante ello, las autoridades municipales enfocan esfuerzos en impulsar la permanencia y crecimiento de los negocios, especialmente considerando que muchas empresas de nueva creación no logran superar los primeros dos años de operación.

Como parte de esta estrategia, la Secretaría invitó a las y los emprendedores a participar en la Escuela de Negocios, un espacio donde empresarios especializados brindarán asesoría y diagnóstico gratuito para fortalecer áreas como liderazgo, finanzas y administración.

La sesión se realizará este jueves 14 de mayo a las 10:00 de la mañana en el salón “Leona Vicario” del nuevo Palacio Municipal. Las personas interesadas podrán registrarse a través del formulario digital habilitado por la dependencia.

Además, la Secretaría de Desarrollo Económico informó que concretó un acuerdo de colaboración con Nacional Financiera (NAFIN), con el propósito de implementar un calendario permanente de capacitaciones durante todo el año para las MiPyMEs del municipio.

El gobierno municipal reiteró que continuará promoviendo programas de acompañamiento, capacitación y financiamiento, al considerar que el fortalecimiento empresarial contribuye directamente a la generación de empleo y al bienestar de las familias playenses.