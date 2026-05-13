No hubo pruebas contra Rocha Moya en elección de 2021, dice Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que durante el proceso electoral de 2021 no se presentaron pruebas que acreditaran presuntos delitos cometidos por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que la elección fue validada tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que sostuvo que no existe elemento legal que ponga en duda el resultado de los comicios.

La controversia resurgió luego de que, el 10 de agosto de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada difundiera una carta en la que acusó a Rocha Moya de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico y participar en reuniones relacionadas con la elección en Sinaloa.

“No sé si hubo una denuncia en aquel entonces ante la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha, y no hubo ninguna prueba que se presentara y que evaluara el tribunal electoral”, declaró Sheinbaum.

La presidenta también señaló que actualmente no existen investigaciones abiertas en México contra el mandatario sinaloense y consideró que no corresponde al gobierno federal reabrir hechos que ya fueron revisados por las autoridades electorales.

Asimismo, indicó que ningún partido político presentó elementos suficientes para solicitar la anulación de la elección.

“Cinco años después se dice algo de la elección del 21, cuando ya todas las autoridades dijeron que fue válida la elección. No hay nada que pueda poner en duda esa elección”, sostuvo.

El pasado 29 de abril, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la Drug Enforcement Administration, Terrance C. Cole, anunciaron acusaciones formales contra Rocha Moya por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

En dichas acusaciones también fue mencionado el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, junto con otros funcionarios y ciudadanos vinculados al gobierno de Sinaloa.