Maru Campos niega haber autorizado participación de extranjeros en operativo en Chihuahua

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CHIHUAHUA.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aseguró que no tuvo conocimiento ni autorizó la participación de personas extranjeras en el operativo que derivó en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal afirmó que actuó conforme a la Constitución y reiteró que en ningún momento gestionó o aprobó la presencia de extranjeros durante las acciones de seguridad.

“En ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, expresó.

Campos señaló que el operativo permitió asegurar más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina, lo que —dijo— evitó que millones de dosis de droga llegaran a las calles.

La gobernadora destacó que las acciones se realizaron con el objetivo de proteger a las familias chihuahuenses y combatir a los grupos criminales que operan en la región.

Asimismo, lamentó la desinformación generada en torno al accidente ocurrido el pasado 19 de abril y las investigaciones relacionadas con el caso, luego de versiones que apuntaban a una presunta participación de agentes estadounidenses en operativos dentro del estado.

Finalmente, aseguró que su administración actúa “con legalidad, responsabilidad, transparencia y firmeza” en materia de seguridad.