Avala el INE creación de cuatro nuevos partidos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, en una primera instancia, el registro de cuatro nuevas organizaciones como partidos políticos nacionales, por lo que ahora la decisión final quedará en manos del Consejo General.

Las agrupaciones que obtuvieron el visto bueno son Construyendo Sociedades de Paz, México Tiene Vida, Personas Sumando en 2025 y Que Siga la Democracia, las cuales podrían integrarse formalmente al sistema de partidos políticos del país a partir del 1 de julio.

La aprobación fue respaldada por las consejeras Norma de la Cruz Magaña y Carla Humphrey Jordan, así como por los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona, Arturo Castillo Loza y Arturo Chávez López, quienes determinaron que las organizaciones cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos.

Entre las obligaciones acreditadas destacan la realización de asambleas distritales y nacionales, la obtención del número mínimo de afiliados, la presentación de informes financieros y la entrega de documentos básicos como declaración de principios, programa de acción y estatutos.

Construyendo Sociedades de Paz reportó 275 asambleas distritales válidas y acreditó 334 mil 920 afiliaciones, mientras que México Tiene Vida realizó 233 asambleas y reunió 295 mil 324 afiliados, cifras superiores al mínimo legal requerido.

El INE también llevó a cabo procesos de fiscalización y revisión jurídica antes de elaborar los proyectos de resolución correspondientes.

La decisión definitiva será tomada por el Consejo General del INE. En caso de recibir la aprobación final, las cuatro organizaciones obtendrán oficialmente su registro como partidos políticos nacionales y podrán participar en la vida política y electoral del país a partir del próximo 1 de julio.