Venezuela reporta 164 muertos y 971 heridos tras devastadores sismos

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CARACAS.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que el saldo preliminar de los sismos registrados la tarde del miércoles ascendió a 164 personas fallecidas y 971 lesionadas, aunque advirtió que la cifra podría incrementarse conforme continúan las labores de búsqueda y rescate.

Los movimientos telúricos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia. De acuerdo con reportes oficiales, el primero alcanzó una magnitud de 7.2 con epicentro cercano a San Felipe, mientras que el segundo fue de 7.5 y se localizó en las inmediaciones de Yumare.

Las mayores afectaciones se registraron en Caracas y en el estado costero de La Guaira, donde varios edificios colapsaron y se reportaron daños severos en infraestructura vial. Rodríguez calificó la situación en esa entidad como una tragedia y confirmó que la zona fue declarada área de desastre.

Además, las autoridades venezolanas señalaron que desde el evento principal se han registrado más de 100 réplicas, lo que mantiene en alerta a la población y a los cuerpos de emergencia.

Ante la magnitud de los daños, el gobierno decretó estado de emergencia nacional, suspendió temporalmente las actividades escolares y ordenó el cierre del aeropuerto de Caracas, así como del sistema ferroviario, mientras se realizan evaluaciones estructurales y se restablecen servicios básicos.

También se anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de viviendas, carreteras e infraestructura estratégica afectada por los sismos.

Los terremotos ocurrieron durante la conmemoración del 205 aniversario de la Batalla de Carabobo, una de las fechas cívicas más importantes del país, cuando gran parte de la población permanecía en sus hogares, circunstancia que pudo haber influido en el elevado número de víctimas.

La emergencia generó una rápida respuesta internacional. El gobierno de Estados Unidos anunció el envío de equipos especializados de búsqueda y rescate, personal médico y ayuda humanitaria. Por su parte, México expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinó el envío de personal especializado en rescate y atención sanitaria.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó asimismo el despliegue de 300 rescatistas y paramédicos, además de 50 toneladas de equipo y suministros médicos para apoyar las labores de atención a los afectados.

Las autoridades venezolanas mantienen activos los operativos de búsqueda en las zonas más dañadas y continúan evaluando el impacto total de la emergencia.