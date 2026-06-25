Sheinbaum felicitará a presidente electo de Colombia: “Buscamos siempre una buena relación”

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que felicitará a Abelardo de la Espriella tras confirmarse su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia, luego de que su adversario, Iván Cepeda, reconociera oficialmente los resultados.

Durante su conferencia matutina de este 25 de junio, la mandataria federal señaló que el Gobierno de México mantendrá una relación de respeto y cooperación con la próxima administración colombiana.

“Obviamente, vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia”, expresó.

Sheinbaum destacó que la política exterior mexicana privilegia el diálogo y la colaboración con todos los gobiernos, independientemente de las diferencias ideológicas o de opinión que puedan existir.

“Más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, buscamos siempre una buena relación con todos los gobiernos del mundo”, agregó.

El reconocimiento de Iván Cepeda al resultado electoral puso fin a la incertidumbre generada tras una de las contiendas más cerradas en la historia reciente de Colombia. Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto para el periodo 2026-2030.