Avión ligero se impacta contra el rascacielos más alto de Beijing

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BEIJING.- Un avión ligero se impactó este viernes contra la fachada de la CITIC Tower, el rascacielos más alto de Beijing, conocido también como China Zun, lo que provocó la caída de fragmentos del edificio y de la aeronave sobre las calles del distrito financiero de la capital china.

Videos difundidos en redes sociales muestran escombros desprendiéndose desde varios pisos de altura, además de lo que aparenta ser la sección de cola del avión y daños ocasionados a vehículos que se encontraban estacionados o circulaban por la zona.

Tras el accidente, trabajadores y visitantes fueron evacuados del edificio de 109 niveles, mientras cuerpos de bomberos, policías y servicios de emergencia desplegaron un operativo en el lugar y acordonaron diversas vialidades del distrito central de negocios.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han confirmado si existen personas fallecidas o lesionadas, ni han dado a conocer las causas del impacto. Medios internacionales señalaron que, durante las primeras horas posteriores al incidente, la policía local evitó ofrecer información oficial sobre lo ocurrido.

De manera preliminar, imágenes difundidas en internet apuntan a que la aeronave involucrada podría ser un avión ligero deportivo Sunward SA 60L Aurora, de fabricación china, presuntamente operado por una empresa de aviación general dedicada al entrenamiento de pilotos, vuelos recreativos y fotografía aérea. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Asimismo, datos de vuelo no verificados publicados en línea indicarían que el aparato siguió una trayectoria inusual antes del accidente, de acuerdo con información citada por The New York Times.

El incidente ocurre en un contexto en el que Beijing mantiene, desde mayo, restricciones reforzadas para el uso de drones y otras aeronaves no autorizadas dentro de su espacio aéreo.

La CITIC Tower, inaugurada en 2018, alberga la sede del conglomerado estatal CITIC Group y es uno de los edificios más emblemáticos de la capital china. El rascacielos se localiza frente a la sede de China Central Television, otro de los inmuebles más representativos del paisaje urbano de Beijing.