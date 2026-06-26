Semarnat autoriza la construcción del Libramiento Vial Cancún Sur; complementará al Tren Maya

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CANCÚN.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó la autorización en materia de impacto ambiental para la construcción del Libramiento Vial Cancún Sur, un proyecto vinculado al Tren Maya que busca fortalecer la conectividad carretera en el municipio de Benito Juárez y facilitar el acceso a la Terminal de Carga ferroviaria.

La Manifestación de Impacto Ambiental fue ingresada el 16 de diciembre de 2025 y obtuvo el resolutivo favorable el 18 de junio de 2026. La autorización contempla una vida útil y de operación estimada en 50 años.

La obra será ejecutada por Tren Maya, S.A. de C.V. y consiste en la construcción de una vialidad de 15.3 kilómetros que extenderá la avenida Huayacán para enlazar la carretera federal 180, en el tramo Cancún-Aeropuerto, con la carretera federal 307, que conecta Cancún con Playa del Carmen.

El libramiento se desarrollará al sur de Cancún, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún y de la infraestructura ferroviaria del Tren Maya, una ubicación considerada estratégica para mejorar la movilidad de personas y mercancías.

De acuerdo con la documentación ambiental, el objetivo es disminuir la carga vehicular sobre las vialidades existentes, reducir los tiempos de traslado y optimizar el tránsito tanto del transporte de pasajeros como de carga. Además, permitirá una conexión directa con la Terminal Multimodal del Tren Maya para fortalecer las operaciones logísticas en el sureste del país.

El proyecto contempla una carretera de tres carriles por sentido, camellón central, acotamientos, obras de drenaje pluvial y un derecho de vía que abarcará 115 hectáreas. También incluye dos corredores principales: uno destinado a enlazar la avenida Huayacán con la carretera federal 307 y otro exclusivo para el transporte de carga hacia la terminal ferroviaria.

Entre las principales estructuras previstas destaca un viaducto de 1.16 kilómetros que permitirá cruzar las vías del Tren Maya sin afectar la circulación ferroviaria ni vehicular. Asimismo, se construirán entronques con las carreteras federales, un paso superior vehicular y se incorporará el puente Huayacán ya existente. La etapa de preparación del sitio y construcción tendrá una duración estimada de 18 meses.

La inversión proyectada asciende a 3 mil 121 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 66.9 millones serán destinados a programas de mitigación y compensación ambiental.

El estudio de impacto ambiental reconoce que será necesario remover 68.512 hectáreas de vegetación. Para reducir los efectos del proyecto se contemplan acciones de rescate y reubicación de flora y fauna, programas de restauración ecológica, pasos para fauna silvestre, medidas de protección al acuífero y mecanismos de compensación forestal conforme a la legislación ambiental vigente.