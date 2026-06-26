Roberto Borge inicia traslado a su domicilio con brazalete electrónico

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Foto de archivo

MORELOS.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, comenzó este viernes su traslado para cumplir la medida cautelar de prisión domiciliaria, luego de abandonar las instalaciones del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), en el estado de Morelos.

Fuentes de última hora confirmaron que el exmandatario salió del centro penitenciario una vez concluidos los trámites administrativos derivados de la resolución emitida por un juez federal, quien lo absolvió del delito de delincuencia organizada al considerar que no se acreditó su responsabilidad penal por ese ilícito.

Desde la noche del jueves, Borge Angulo recibió el brazalete electrónico que permitirá el monitoreo permanente de la medida cautelar que deberá cumplir durante el proceso que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la resolución judicial, el exgobernador continuará sujeto a proceso únicamente por ese delito y permanecerá bajo vigilancia electrónica, además de las restricciones de movilidad que establezca la autoridad competente.

Las fuentes consultadas precisaron que, al momento de la confirmación, Roberto Borge aún no había llegado a su domicilio, ya que el operativo de traslado hacia el inmueble donde cumplirá la prisión domiciliaria seguía en curso.

Durante el trayecto y una vez instalado en su residencia, las autoridades mantendrán un esquema de supervisión digital permanente para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez.

El caso continúa siendo de interés público en Quintana Roo debido a que se trata de un exgobernador que ha enfrentado diversos señalamientos durante y después de su administración, por lo que el desarrollo del proceso judicial permanece bajo seguimiento.